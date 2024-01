Gotha. Ein Tipper oder eine Tipperin aus dem Landkreis Gotha hat auf die richtigen Zahlen gesetzt und einen Großgewinn gelandet. So viel Geld gab es für den richtigen Tipp.

Die Thüringer Staatslotterie kann die nächsten beiden Großgewinne vermelden. In der Mittwochsziehung bei LOTTO 6aus49 erzielten zwei Thüringer Spielteilnehmer jeweils rund 400.000 Euro, informierte die Staatslotterie am Donnerstag.

Eine Tipperin oder ein Tipper aus dem Landkreis Gotha könne sich demnach über 393.830,10 Euro in der Gewinnklasse 2 freuen. Ein weiterer Großgewinn ging in den Landkreis Sonneberg. Die richtigen Tippzahlen bescherten dort einem Glückspilz eine Gesamtgewinnsumme von 403.330,50 Euro. Dies seien bereits die Großgewinne vier und fünf in diesem Jahr in Thüringen.

red