Kreis Gotha. Die Stadt Gotha sucht Wahlhelfer. Tanztag im Augustinerkloster Gotha. Narren stürmen das Rathaus in Gotha. Reise-Vortrag von Ralf Schwan in Bad Tabarz. Stefanie Hertel tritt im Kulturhaus Gotha auf.

Im Superwahljahr sind auch wieder engagierte Bürger gefragt. Für die bevorstehenden Wahlen im Frühjahr werden Wahlhelfer gesucht. Das teilte die Stadtverwaltung Gotha mit.

Helfer werden in den Wahllokalen insbesondere am 26. Mai gebraucht. Dann stehen die Kommunal-, Landrats- und Kreistagswahl an. Für eine gegebenenfalls notwendige Stichwahlen ist bisher der 9. Juni vorgesehen. Ebenfalls am 9. Juni findet die Wahl des mittlerweile zehnten Europaparlamentes statt. Auch an diesem Tag würden Helfer für die Besetzung der Wahllokale in den Wahlbezirken der Stadt Gotha benötigt, hieß es in der Mitteilung.

Interessierte Wahlhelfer finden die ausgedruckte Bereitschaftserklärung im „Rathaus-Kurier“ vom 25. Januar oder an den Infotheken in den Rathäusern in Gotha. Bürger sowie Vorstände von Vereinen oder Verbänden sind zudem aufgerufen, in einem der 48 Wahlvorstände mitzuarbeiten. Anmeldungen können bis zum 12. April im Wahlbüro abgegeben werden.

Wahlhelfer erhalten von der Stadt Gotha eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 45 Euro für das Amt als Wahlvorsteher eines örtlichen Wahlvorstandes. Mitglieder eines örtlichen Wahlvorstandes bekommen 35 Euro Entschädigung.

Anmeldungen erfolgen postalisch an Stadtverwaltung Gotha, Wahlbüro, Hauptmarkt 1, 99867 Gotha oder telefonisch unter 03621 222 343. red

Narren stürmen das Rathaus in Gotha

Eine närrische Zeit steht Gotha bevor. Zum Sturm auf das Historische Rathaus kommen Närrinnen und Narren am Donnerstag, dem 8. Februar, ab 16 Uhr zusammen. Laut der Stadtverwaltung werden die Karnevalisten der Gothaer Karnevalsvereine um die Übernahme der närrischen Herrschaft „ringen“. Es werde gesungen, geschunkelt und gelacht.

Die Frauen werden dem Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) den Rathausschlüssel ab- und die Macht über die Kreisstadt bis zum Aschermittwoch, dem 14. Februar, übernehmen. Traditionell werde Kreuch in Verkleidung und mit passenden Versen das närrische Volk unterhalten. Alle Närrinnen und Narren seien herzlich eingeladen, das Ereignis persönlich zu verfolgen. red

Tanztag im Augustinerkloster Gotha

Die Kirchgemeinde Gotha bietet einen Tanztag im Augustinerkloster Gotha an. Unter der Leitung von Tanzleiterin Katrin Mann aus Jena stehen Freude, Leichtigkeit und Gemeinschaft bei Kreis- und Gruppentänzen im Mittelpunkt. Das Motto lautet: „Ich lobe den Tanz, denn er befreit den Menschen von der Schere der Dinge . . .“ (Augustinus von Hippo).

Es ist keine Tanzpartnerin oder Tanzpartner erforderlich. Der Tanztag wird am Samstag, 3. Februar, von 10 bis 16 Uhr im Gemeindesaal des Augustinerklosters ausgerichtet. Der Unkostenbeitrag beträgt 40 Euro, inklusive Verpflegung.

Anmeldung bis 29. Januar bei Angela Fuhrmann; Mail: fuhrmann@kirchgemeinde-gotha-de.

Im Zauber des wilden Kaukasus

Reise-Vortrag von Ralf Schwan in Bad Tabarz

„Im Zauber des wilden Kaukasus“ hat Ralf Schwan seinen Multivisionsvortrag genannt. Mit dem will der Waltershäuser seine Zuhörer in die faszinierende Welt dieses facettenreichen Landes an der Grenze zwischen Europa und Asien entführen. Die Gelegenheit, das zu sehen und zu erleben, bieten sich am Freitag, 16. Februar, in Bad Tabarzer in der Begegnungsstätte Kukuna. Der Vortrag beginnt 19 Uhr.

Ralf Schwan aus Waltershausen stellt Eindrücke und Erlebnisse seiner Georgien-Tour in Bad Tabarz in einem Vortrag vor. © Ralf Schwan

Laut seinem Blog hat Schwan 2018 das Land bereist. Er ist begeistert von tollen Erlebnisse, alten Kulturen, Kirchen, Klöster. . . Schwan wird in seiner Multivisionshow von den majestätischen Bergen mit seinen alten Dörfern und Wehrtürmen berichten. Sein Weg hat ihn hinauf auf den „Prometheusberg” Kasbek und weiter durch die wilde Bergwelt Chevsuretiens und Tuschetiens geführt. Das soll in eindrucksvollen Bildern und authentischen Videos gezeigt werden. Georgien sei nicht größer als Bayern, aber es biete einen Facettenreichtum, wie er selten auf der Erde zu finden sei, weiß der Globetrotter und Leichtathlet aus dem Kreis Gotha aus eigenem Erleben. Herausforderungen und Abenteuer sind das Lebensmotto des Thüringers bei seinen Reisen und Expeditionen durch aller Herren Länder.

Zukunftsdörfer im Landkreis Gotha gesucht

Der Regionalwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ geht in die 28. Runde. Der Bundeminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir (Grüne) ruft gemeinsam mit den Ländern und Verbänden Orte auf, sich an der diesjährigen Ausschreibung zu beteiligen. Gesucht werden Dörfer, die sich als Gemeinschaft dafür einsetzen wollen, dass ihr Ort attraktiv und lebenswert ist und bleibt.

Räumlich geschlossene Gemeinden oder Gemeindeteile mit überwiegend dörflichem Charakter mit bis zu 3000 Einwohnern sowie Gemeinschaften von benachbarten Dörfern können an dem Wettbewerb teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt durch Vereine, Initiativen oder Gemeindevertretungen. Eine Gemeinde kann auch mit mehreren Ortsteilen vertreten sein.

Petra Stauch aus Bollstedt mit der Plakette für die Goldmedaille im Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2019. © Archiv | Claudia Bachmann

Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 31. März. Die Jury wird von April bis Ende Juni die Orte bereisen. Die Dörfer werden nach ihrer jeweiligen Ausgangslage und der Möglichkeiten der Einflussnahme der Dorfgemeinschaft beurteilt. Entscheidende Kriterien sind: Entwicklungskonzepte, wirtschaftliche Initiativen, Beiträge zur Verbesserung der Infrastruktur, soziale und kulturelle Aktivitäten, Baugestaltung, Natur und Umwelt. Darüber hinaus bewertet die Jury das Engagement der Gemeinschaft, um sich einen Gesamteindruck zu verschaffen.

Zuletzt gewann das Dorf Bollstedt im Unstrut-Hainich-Kreis den Regionalwettbewerb im Jahr 2019. Der Ort konnte sich im Bundesfinale durchsetzen und erhielt ein Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro. Seit Beginn des Wettbewerbes ging der Titel insgesamt sieben Mal nach Thüringen. 2004 erkämpfte Wechmar die Auszeichnung erstmals für den Landkreis Gotha.

Nähere Informationen insbesondere zu den jeweiligen Ansprechpartnern und das Anmeldeformular gibt es unter: www.infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/unsere-themen/laendlicher-raum

Stefanie Hertel wird in Gotha in „Ganz Paris träumt von der Liebe“ zu erleben sein. © dpa/Archiv | Bodo Schackow

Stefanie Hertel tritt im Kulturhaus Gotha auf

„Ganz Paris träumt von der Liebe“ - und Volksmusikstar Stefanie Hertel. Sie wird im gleichnamigen Boulevardstück mit Musik, geschrieben von David-Jonas Frei mitwirken. Es soll im Kulturhaus Gotha am Freitag, 14. April, aufgeführt werden. Am Sonntag, 28. Januar, geht dort die Generalprobe über die Bühne. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.