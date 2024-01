Landkreis Gotha. Feuerwehren rücken im Kreis Gotha wegen eines Rußbrandes aus. Und ein Mann fährt unter Drogen mit einem getunten E-Bike herum.

Die Feuerwehr der Stadt Ohrdruf ist wegen eines Schornsteinbrandes ausgerückt. Der Brand wurde am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr in der Steigerstraße in Gräfenhain gemeldet, teilte die Feuerwehr bei Facebook mit. Beteiligt war auch die Freiwillige Feuerwehr Gräfenhain.

Vor Ort habe sich die Lage bestätigt. „Das Feuer selbst konnte rasch gebändigt werden“, hieß es in dem Beitrag. Die Feuerwehr entfernte das Feuer aus einem Ofen, um die Ursache zu beseitigen. Ein Schornsteinfeger sei hinzugerufen und der Schornstein ausgekehrt worden, damit der Ruß nicht erneut in Brand geraten kann.

Mit Gegenverkehr in Gotha kollidiert

Ein 63-Jähriger hat sich bei einem Verkehrsunfall in Gotha leicht verletzt. Laut Polizei fuhr er am Mittwochmorgen mit seinem Skoda auf der Mohrenstraße in Richtung Mühlgrabenweg. Von links aus der Straße Hoher Sand kam ein 26-Jähriger Mercedes-Benz-Fahrer. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der 63-Jährige verletzte sich leicht. Den Angaben zufolge verletzte sich der 26-Jährige nicht.

Manipuliertes E-Bike im Kreis Gotha aus dem Verkehr gezogen

Ein 34-Jähriger hat sich am Dienstagabend gleich mehrere Anzeigen in Waltershausen eingehandelt. Die Polizei unterzog den Mann in der Straße Am Ehrlich einer Geschwindigkeitskontrolle, als dieser dort mit einem E-Bike unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, stellte sich dabei heraus. dass das E-Bike weit mehr als die zulässigen 25 Kilometer pro Stunde.

Versicherungsschutz sei nicht gegeben und der Fahrer sei nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis gewesen. Ein Drogentest lieferte zudem ein positives Ergebnis auf Amphetamine und Methamphetamine. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und brachte ihn zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Es seien mehrere Verfahren gegen ihn eingeleitet worden.

