Gotha. Lange hat die Kirchgemeinde dafür gekämpft. Nun sind die Bauarbeiten in einer Kirche in Gotha in vollem Gange. Was dort passiert.

Eine Plane trennt das Kirchenschiff in zwei Teile. Den öffentlichen mit seinen Kirchenbänken und einen Teil, in dem aktuell gebaut wird. Hier entsteht etwas, worum die Kirchgemeinde in Gotha schon lange kämpft: ihre barrierefreie Augustinerkirche.