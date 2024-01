Gotha. Die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach lockte Konzertbesucher mit „Trost und Erlösung“ ins Kulturhaus. Gustav Mahlers „Kindertotenlieder“ standen auf dem Programm. Eine Weimarer Mezzosopranistin wusste sie zu interpretieren.

Unter dem Motto „Trost und Erlösung“ stand das fünfte Sinfoniekonzert der Anrechtsreihe A mit Chefdirigent Markus Huber am Pult der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach im Gothaer Kulturhaus. Zu Beginn erklangen Gustav Mahlers „Kindertotenlieder“ auf Verse Friedrich Rückerts. Der fünfteilige Zyklus stellt auf musikalisch unnachahmliche Weise die Ambivalenz von tiefstem Schmerz und mildem Trost in der Seele eines Menschen dar, der den Verlust des eigenen Kindes erleiden musste.

Die Weimarer Mezzosopranistin Isabel Stüber Malagamba erreichte in ihrer das Dramatische mit dem Lyrischen organisch verschmelzenden Interpretation ein beeindruckendes Maß an nuancenreicher Ausdeutung und geistiger Tiefe. Ihr besonders in der Altlage warmes Timbre und die gewissermaßen samtene Brillanz in der Höhe vermochten den Hörern die emotionalen Intentionen des Komponisten glaubhaft zu vermitteln. Mit seinem ausgesprochen achtsamen und feinnervigen Spiel unter Hubers Leitung empfahl sich das Orchester als perfekter Partner der Solistin. Das Publikum belohnte diese Leistung mit lange anhaltendem Beifall.

Spannungsreiches Spiel durch alle vier Sätze

Nach der Pause gab es Anton Bruckners siebente Sinfonie. Der Österreicher war ein glühender Wagner-Verehrer, und viele Anregungen seines Idols schlugen sich tatsächlich in seinen Werken nieder, so etwa seine Vorliebe für dominante Bläserklänge und die flirrenden Streicher-Tremolos, die eine Art Klangteppich unter markanten melodischen Linien anderer Instrumentengruppen bilden.

Andererseits unterscheidet sich Bruckners Kompositionsstil, sicherlich auch bedingt durch seine tiefe Religiosität, deutlich von dem seines Vorbilds. Da wären die stilbildenden Generalpausen zwischen den Klangblöcken und seine Vorliebe für abgegrenzte, nicht ineinanderlaufende Formen innerhalb des musikalischen Flusses, während der stets aufs Theatralische bedachte Wagner eher zur Auflösung traditioneller Formen tendiert – und manchmal auch ein wenig neurotisch wirkt.

Trotz der epischen Länge der Siebten von Bruckner verstand es Huber meisterhaft, das Orchester in äußerst spannungsreichem Spiel durch die vier Sätze zu führen. Die orchestrale Pracht, die harmonische Raffinesse, die Leidenschaft und die emotionale Tiefe der Musik beeindruckten das Publikum stark und bewegten es schließlich zu trampelndem Applaus.