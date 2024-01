Gotha. Kunstforum Gotha präsentiert Ausstellung zum Jubiläum 500 Jahre Gymnasium Ernestinum. Breite Palette an Arbeiten mit Pinsel, Papier und Fantasie kreiert.

Kunst besitzt am Gymnasium Ernestinum einen hohen Stellenwert. Sie ist ein Markenzeichen des Gymnasiums - eines von vielen. Das verdeutlicht jetzt eine Ausstellung im Kunstformat „Hannah Höch“ in schillernden Farben, fantastischen Formen und fein ziselierten Strichen. Bilder und Skulpturen vermitteln eindrücklich, was im Kunstunterricht möglich ist, was Schüler gestalten können. Anlässlich des Jubiläums „500 Jahre Gymnasium Ernestinum“ hat Kunsterzieherin Ute Mixanek mit ihren Kollegen die Ausstellung zusammengestellt.