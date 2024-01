Tambach-Dietharz. Kindergarten, Kurpark und Feuerwehr sind einige der geplanten Investitionen in Tambach-Dietharz. Die Stadt hat sich in diesem Jahr viel vorgenommen. Was saniert und wie viel investiert wird, haben die Stadträte beschlossen.

Vor wenigen Tagen haben die Stadträte von Tambach-Dietharz ihre Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beschlossen. Und - er ist ausgeglichen. Darüber freut sich vor allem Bürgermeister Marco Schütz (parteilos). Während der Etat des Verwaltungshaushaltes mit 7,09 Millionen Euro fast unverändert geblieben ist, muss sich das Bergstädtchen im Vermögenshaushalt einschränken. Hier stehen nur 1,71 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung. Im vergangenen Jahr waren es rund eine Million Euro mehr.