Gotha. Erstmals werden Forellen auf der roten Listen geführt. Ein Züchter aus Gotha klärt auf, was man jetzt beachten muss.

Markus Wendler kennt sich aus mit Forellen. Schließlich züchtet er in dritter Generation Fische. Von seiner Zuchtanlage in Gotha wandern täglich Tiere für den Verzehr in heimische Küchen.