Gotha. Eine Tankstelle in Gotha geriet in der Nacht ins Visier von Einbrechern. Es wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen.

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag gegen 2.20 Uhr gewaltsam in eine Tankstelle in der Weimarer Straße in Gotha eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten der oder die Täter Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0034969/2024) in Verbindung zu setzen.

