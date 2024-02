Gotha. Für Toleranz und Solidarität demonstrieren am Samstag viele Menschen in Gotha. Die Botschaft: Rechtsextremismus soll dort keinen Platz haben.

Keine Karnevalskamellen, sondern klare Zeichen gegen Rechts: In Gotha sind am Samstag Demonstrierende unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“ auf die Straße gegangen. Von mindestens 1100 Teilnehmern sprach ein Vertreter des veranstaltenden Bündnisses gegen Rechts, „Gotha ist bunt“. Die Polizei schätzte die Zahl auf etwa 1000. Die Veranstaltung sei bislang weitgehend störungsfrei verlaufen, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale am frühen Samstagnachmittag. Der Protestmarsch führte vom Coburger Platz zum Hauptmarkt.