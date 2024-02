Gotha. Schlossfreunde engagiert sich für Erhalt des kulturellen Erbes in Gotha. Geschichtsfreunde Waltershausen stellen ein historisches Kleinod vor. Altar der Augustinerkirche wird verhüllt. Wanderung auf Tierspuren in Hütscheroda.

Für die Erhaltung des kulturellen Erbes in Gotha

Jahreshauptversammlung des Freundeskreises Kunstsammlungen Schloss Friedenstein

75 Mitglieder des Freundeskreises Kunstsammlungen Schloss Friedenstein sind zur Jahreshauptversammlung in die Orangerie. Im Geschäftsbericht 2023 blickt der Vorstand wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurück. So hat der Verein 26 Veranstaltungen durchgeführt. Mehr als 550 Personen beteiligten sich an sieben Schlossgesprächen.

Insgesamt wurden die Veranstaltungen von über 1200 Interessierten besucht. Höhepunkte waren Exkursionen zum Schloss Reinhardsbrunn und nach Meiningen sowie das vierte Benefizkonzert, bei dem Vereinsmitglied Jörg Weniger mit seinen Kammermusikfreunden begeisterte. Auch die Förderung für die Erhaltung des kulturellen Erbes in Gotha wurde fortgesetzt, so der Vereinsvorsitzende Klaus Kleinsteuber.

Im Vorjahr seien zehn Objekte mit einem Volumen von knapp 29.000 Euro realisiert worden. Herausragend dabei: Ankauf des Gemäldes von J.G. Ziesenis „Prinzessin Marie Charlotte Amalie von Sachsen-Meiningen“; Ankauf einer spätklassizistischen Kommode aus dem Besitz der Herzogin Karolina Amalie von Sachsen-Gotha-Altenburg; die endgültige Sicherung der Finanzierung der Restaurierung der Altarbalustrade in der Schlosskirche sowie der Rückerwerb eines Verlustgemäldes von J.S. Beck „Brustbild einer alten Frau“.

Der Finanzbericht zeige, dass das hohe Engagement der Mitglieder die Basis für diese Erfolge bildet. Jedoch gingen die Kostensteigerungen auch am Freundeskreis nicht spurlos vorbei, deshalb beschloss die Mitgliederversammlung, dass der Beitrag für Rentner bei Neueintritt erhöht wird, für Bestandsmitglieder trete diese Erhöhung erst im kommenden Jahr in Kraft.

400 Jahre alte Apotheke im Blick

Geschichtsfreunde Waltershausen stellen ein historisches Kleinod vor

Waltershausen. Ein Bildvortrag macht einen Ausflug in die Geschichte der Apotheken vom Einfluss des Staufenkaisers bis zum Gründungsjahr der Alten Apotheke um das Jahr 1624. Das imposante Gebäude mit dem schmalsten Eingang von Waltershausen steht am Markt neben dem Marktbrunnen („Muschelminna“). Die Steinbalken im Gebäude weisen bis auf das Jahr 1504 zurück und zeugen von einer bewegten Baugeschichte. Die Renaissance formten Fenster und Türen, und auch das Kreuzgewölbe erzählt von alten Zeiten. Das Haus widerstand den großen Stadtbränden, dem Dreißigjährigen Krieg, den beiden Weltkriegen und den Wirren der Wendezeit von 1989/90.

Für Karla Schütz und Robert Göller waren das Gründungsjubiläum, die historischen Ereignisse sowie die Duftmischung aus Heilkräutern Kampfer, Baldrian & Co. der Grund, ihre Recherchen in der Apothekenchronik zu dokumentieren. Dabei wurden sie von den Apothekern Peter Dazert und Horst Weiß freundlichst unterstützt. Der Vortrag des Waltershäuser Geschichtsvereins findet am Donnerstag, 15. Februar, 18 Uhr in der Kulturkneipe „Spatz“, bei der KoWa (August-Bebel-Straße 4) statt. Der Eintritt ist frei. red

Augustiner-Altar wird verhüllt

Auch in diesem Jahr ist der Altar der Augustinerkirche Gotha während der Passionszeit bis zum Osterfest verhüllt. Das geschieht am Samstag, 17. Februar, 18 Uhr. Das von Bettina Schünemann aus Gotha im vergangenen Jahr gestaltete Fastentuch, das den Altar verdeckt, ist Sinnbild für innere Einkehr und Verzicht in den Wochen bis zum Auferstehungsfest. Im Auftaktkonzert zur Verhüllung spielen Michael Hochreither (Violoncello) und Jens Goldhardt (Orgel, Flügel) meditative Musik von Camille Saint-Saens, Olivier Messiaen, Johannes Weyrauch und anderen Komponisten.

Zum Auftakt der Passionszeit 2023 hatte die Gothaer Künstlerin Bettina Schünemann den Altar in der Augustinerkirche mit einem Fastentuch verhüllt. Das soll auch dieses Jahr geschehen. © Bernd Seydel

Kurze Lesungen aus der biblischen Passionsgeschichte werden der Musik in dem Programm am Samstag, 17. Februar 2024 um 18 Uhr in der Augustinerkirche an die Seite gestellt. Der Eintritt ist frei.

Wanderung auf Tierspuren in Hütscheroda

Ausflugstipp für die Winterferien: das Wildkatzendorf am Hainich

Wer für die Winterferien noch ein schönes Ausflugsziel sucht, ist im Wildkatzendorf genau richtig. Wildkuder Franz, die anderen Wildkatzen und die Luchsfamilie freuen sich auf viele Gäste, so Katrin Vogel, Geschäftsführerin. „Am Sonntag, 18. Februar, bieten wir um 10.30 Uhr außerdem eine spannende Tierspurenwanderung mit dem Wildkatzenforscher Thomas Mölich über den Wildkatzenschleichpfad durch den Hainich an.“ Selbst wenn keine Schnee liege, findet man auch viele Spuren von den Tieren des Waldes.

Wildkuder Franz hält Ausschau nach den Gästen im Wildkatzendorf Hüthsceroda © Katrin Vogel | Katrin Vogel

Die Wildkater, die man Kuder nennt, können jetzt in den Winterferien (Thüringen und Sachsen) täglich im Gehege besucht und bei den Schaufütterungen auch in Aktion erlebt werden. Jetzt in der Paarungszeit, die von Januar bis März reicht, sind auch ihre Rufe oft zu hören. Im Wildkatzendorf gibt es nur Wildkater, aber im angrenzenden Hainich leben „wilde“ Wildkatzen. Die Luchsfamilie mit den Eltern Kaja, Looki und den drei Jungtieren aus dem letzten Jahr werden um 15.30 Uhr gefüttert. Sie sind aber tagsüber auch öfters im Gehege zu sehen. Nur vormittags schlafen sie meist noch, denn Luchse sind dämmerungs- und nachtaktiv.

Welche Gewohnheiten Wildkatzen und Luchse in der freien Wildbahn haben und warum der BUND und das Wildkatzendorf weiterhin grüne Korridore zur Verbindung der Wildkatzenwälder pflanzen, können die Gäste in der Ausstellung „Aug‘ in Aug‘ mit Luchs und Wildkatze“ erfahren.

Die Ausstellung ist abwechslungsreich, mit witzigen Illustrationen und Mitmachangeboten auch für Kinder sehr kurzweilig. Verschiedene Filme im „Katzenkino“ informieren über Wildkatzen, Luchse, das Naturschutzprojekt „Rettungsnetz Wildkatze“ und den Nationalpark Hainich.

Dreimal täglich zeigen die fünf Wildkatzen bei den moderierten Schaufütterungen, dass sie keine Schmusekätzchen sind. Einmal täglich werden die Luchse gefüttert.

Öffnungszeiten: Februar März 2024: bis 25. Februar täglich 10 bis 16 Uhr, März Sa und So 10 bis 16 Uhr, ab 23. März täglich 10 bis 18 Uhr.

