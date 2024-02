Kreis Gotha. Anmeldestart für Gymnasien im Kreis Gotha. Wichtige Informationen zu Fristen und Unterlagen.

Künftige Gymnasiasten können nach den Winterferien angemeldet werden, das teilte das Staatliche Schulamt Westthüringen und das Amt für Bildung, Schulen, Sport und Kultur des Landkreises Gotha mit. Kinder und Jugendliche, die zum Schuljahr 2024/2025 an ein Gymnasium, Gesamtschule, Gemeinschaftsschule oder berufliches Gymnasium wechseln wollen, müssen an folgenden Tagen angemeldet werden: am 7. und 8. März und 11. bis 13. März, jeweils zwischen 14 und 17 Uhr sowie am Samstag, 9. März, nach vorheriger telefonischer Anmeldung