Gotha. Unbekannte sind in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein oder mehrere Unbekannte haben Fahrräder im Wert von insgesamt 500 Euro aus einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Clara-Zetkin-Straße in Gotha geklaut. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Tat am Mittwoch gegen 10.15 Uhr bekannt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter Telefon: 03621-781124 (Bezugsnummer: 0041482/2024) entgegen.