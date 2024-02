Dachwig. Politik über Kreisgrenzen: Gothaer FDP diskutiert lokale Potenziale und bevorstehende Wahlen.

Als am Mittwochabend ab 18 Uhr in der oberen Etage des Mühlenhofs Bosse nahe an der Bundesstraße 176 FDP-Mitglieder und weitere Kommunalpolitiker, darunter auch Christdemokraten, sowie Tourismus-Fachleute zusammenkamen, folgten sie einer Tradition. Seit vielen Jahren sind die Freien Demokraten im Landkreis Gotha die einzige Partei, die den politischen Aschermittwoch noch hier in der Region stattfinden lässt. Andere Parteien bevorzugen zentrale Veranstaltungen für den gesamten Freistaat Thüringen. Traditionell waren auch wieder Nachbarn aus dem Landkreis Sömmerda dabei, denn bei der Veranstaltung geht es auch darum, sich über Kreisgrenzen hinweg über die Potenziale der Fahner Höhe als touristische Region auszutauschen. So ist Timo Scheitler Gemeinderat in Witterda und zugleich Inhaber eines Dachwiger Autohauses.