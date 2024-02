Gotha. Zum 225. Geburtstag des Gothaer Bankkassierers Ernst Eugen Becker: Ein Leben, das zu früh endete.

Der Name Becker ist aus der Gothaer Stadtgeschichte nicht wegzudenken. Dies ist vor allem das Verdienst des Buchhändlers Rudolph Zacharias Becker (1752-1822), an den seit dem 18. Oktober 1913 (Jahrhundertfeier der Leipziger Völkerschlacht) die „Zacharias-Becker-Straße“ im Ostviertel erinnert. Becker war mit Caroline geb. Döbling verheiratet und hatte drei Söhne sowie drei Töchter.

Von seinen Söhnen ist zweifellos der Verleger, Senator und Hofrat Friedrich Gottlieb Becker (1792-1865) der bekannteste. Er war es, der vor 175 Jahren als Gothaer Abgeordneter in der Frankfurter Nationalversammlung saß und das sogenannte Nachparlament im Mai 1849 in das Hoftheater holte.

Sein jüngster Bruder Ernst Eugen gehört dagegen zu den vergessenen Namen, wie bereits 1899 der Direktor der Gothaer Lebensversicherungsbank und Heimatschriftsteller Gottlob Schneider (1835-1912) in der Einleitung zu seiner anlässlich des 100. Geburtstages im „Gothaischen Tageblatt“ erschienenen Artikelserie bedauerte.

Ernst Becker musste bereits als zwölfjähriger Gymnasiast miterleben, wie sein patriotisch gesinnter Vater 1811 von den napoleonischen Truppen verhaftet und erst nach 17 Monaten wieder aus der Festungshaft entlassen wurde. 1813 ging er in die kaufmännische Lehre nach Nürnberg, um 1819 als Angestellter eines Handelshauses in Wien tätig zu werden. Ab 1821 arbeitete er für einen Industriebetrieb im Elsass. Für diesen bereiste er ganz Deutschland, Polen, Holland, Belgien, Frankreich und die Schweiz und übernahm schließlich 1823 dessen Filiale in St. Petersburg. 1825 wurde er dort Privatsekretär eines reichen Malers.

Der Bankkassierer Ernst Eugen Becker wurde nur 39 Jahre alt. © Deutsches Versicherungsmuseum Gotha | Deutsches Versicherungsmuseum Gotha

„Im Jahre 1828 rief ihn der Direktor und Gründer der Gothaer Lebensversicherungsbank Ernst Wilhelm Arnoldi als Kassierer dieser soeben erst errichteten Versicherungsanstalt nach Gotha. Die reichliche Muße, die ihm dieses Amt im Anfang ließ, hat er mit großem Fleiß und außergewöhnlichem Geschick zur Einführung des neuen großen Unternehmens, dem er nun seine ganze Kraft widmete, verwendet. Die vom Vater ererbte schriftstellerische Begabung kam ihm hier trefflich zu statten. Er verfaßte zahlreiche treffliche Aufsätze und Erläuterungsschriften über das Lebensversicherungswesen und kann so als Mitbegründer der Bankliteratur gelten.“

Nebenbei fand er trotzdem noch die Zeit, sich ehrenamtlich für die 1830 auf Initiative seines Bruders Fritz und des damaligen Bürgermeisters Carl Purgold (1778-1851) eröffnete „Sparkasse für das Herzogtum Gotha“ zu engagieren. So gehörte er dem Ausschuss des Sparkassenvereins an.

Wäre das Arnoldidenkmal 1887 umgestaltet worden, hätte eine Seite die Büste von Ernst Becker geziert. © Deutsches Versicherungsmuseum Gotha | Deutsches Versicherungsmuseum Gotha

Schon bald nach seiner Heimkehr nach Gotha überfiel ihn ein Halsleiden, das er vergeblich in Bädern zu bekämpfen suchte. Am 4. März 1838 ist er im Alter von nur 39 Jahren daran gestorben. „Als Ernst Becker ohne Familie zu hinterlassen starb, vermachte er sein Vermögen als einen Noth- und Hilfsfond den jener Zeit noch ungesicherten Hilfsbeamten der Bank und gab so den Anlaß zur Sammlung eines Fonds, der mit erweiterten Zwecken und anderen Zuwendungen heute (1899) auf eine halbe Million angewachsen ist.“

Steinplatten landeten als Bauschutt am Schloss Mönchhof

Ein knappes halbes Jahrhundert später sollte ihm im wahrsten Sinne des Wortes ein Denkmal gesetzt werden. Davon zeugt der 1887 durch das „Komitee für die Umgestaltung des Arnoldidenkmals“ eingereichte Entwurf. „Seine Ausführung wurde seinerzeit von Herzog Ernst II. nicht genehmigt. Der An- und Unterbau waren als blumengefüllte Becken gedacht, darüber sollten die Büsten Stielers, Scheibners und der Brüder Ernst Eugen und Friedrich Gottlieb Becker stehen, oben die Statue Arnoldis.“

Dem Arnoldidenkmal ist es schließlich 1969 genauso ergangen wie den Grabsteinen von Ernst, Fritz und Rudolph Becker, die bis dahin als „drei gleiche, große Steinplatten“ auf dem Friedhof II an der Eisenacher Straße lagen. Sowohl das Denkmal als auch die Grabsteine sollten einen neuen Standort erhalten, letztere im Ehrenhain des Hauptfriedhofs. Statt dessen landeten alle Steine zusammen Mitte der 1970er-Jahre als „Bauschutt“ am Schloss Mönchhof.

Auf Betreiben des damaligen Vereins für Stadtgeschichte und Altstadterhaltung Gotha konnten am 9. April 2002 zumindest die restaurierten Grabplatten von Rudolph und Fritz Becker einen Ehrenplatz auf dem Hauptfriedhof erhalten. Leider hatte sich ausgerechnet von der Grabplatte von Ernst Becker nur eine Hälfte finden lassen.