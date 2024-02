Tonna (Landkreis Gotha) . Im Landkreis Gotha mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz anrücken, da es zu einem Feuer kam.

Eine Gartenhütte ist am Donnerstagabend in Brand geraten. So kam es im Bierweg in Tonna zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr im Bierweg. Die Feuerwehr löschte laut Polizei das Feuer. Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 1000 Euro. Personen verletzten sich nicht.

red