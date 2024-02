Bad Tabarz. Der Monat Mai lockt Wanderer nach Bad Tabarz auf Deutschlands schönstem Wanderweg. Was an den Pfingsttagen geplant ist.

Der Kneipp-Kurort Bad Tabarz hat sich ein touristisches Ziel gesetzt. So will die kleine Gemeinde am Fuße des Großen Inselsberges zu einer der wichtigsten Wanderregionen im Freistaat Thüringen werden. Wie Bürgermeister David Ortmann (SPD) bestätigte, werden dazu gegenwärtig viele Anstrengungen unternommen, damit dieses Ziel erreicht werden kann. Und das stellt bei einem Wanderwegenetz von insgesamt 100 Kilometern eine große Kraftanstrengung dar.