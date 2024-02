Gotha. Fabian Saul wird mit Thüringer Literaturstipendium „Harald Gerlach“ ausgezeichnet. Acht Autorinnen und Autoren erhalten Arbeitsstipendien der Kulturstiftung Thüringen

Der letzte Tag des Sommers. Zwei Freunde auf ihrer ersten und letzten gemeinsamen Autorfahrt, kurz bevor einer von ihnen den gemeinsamen Heimatort in Nordthüringen für immer verlassen wird. So skizziert der in Heilbad Heiligenstadt aufgewachsene Autor und Komponist Fabian Saul, Jahrgang 1986, die Handlung seines Romans „Beteigeuze“ für dessen Umsetzung ist er am Donnerstag im Landschaftshaus am Gothaer Schlossberg mit dem Thüringer Literaturstipendium „Harald Gerlach“ ausgezeichnet worden.