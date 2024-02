Waltershausen. Die Waltershäuser wollen einen Preis, der nach einem historischen Puppenhersteller benannt ist, vergeben. Die Berufsorientierung findet im Gleisdreieck am Montag, den 19. Februar, statt.

Mit einem umfangreichen Programm für die Stadt wartet der Waltershäuser Gewerbeverein für 2024 auf. Der im 2021 gegründete Verein lädt für Montag, den 19. Februar zur 3. Ausbildungs- und Jobbörse in das Freizeitzentrum Waltershausen ein. 14 Unternehmen werden sich von 8 bis 17 Uhr vorstellen. Bis zu 250 Schüler werden erwartet. Sie sollen aus Waltershausen und aus der Region kommen. Auch arbeitssuchende Erwachsene werden erwartet. Die Partybahn der Thüringer Waldbahn steht bereit, das Unternehmen werde auch einen Fahrsimulator mitbringen, wurde am Freitagabend im Verlauf der Mitgliederversammlung des Gewerbevereins im Gasthaus am Plan mitgeteilt.

Christian Döbel, der Vorsitzende des Gewerbevereins und Professor für Automatisierungs- und Regelungs-Technik, wird an einem Stand zeigen, wie Anwendungen für Tablet-PCs und Smartphones selbst programmieren kann und auch selbstfahrende Fahrzeuge und mitbringen. Der Kuchenhersteller „Thoks“ wolle Produkte zum Verkosten anbieten.

Podiumsdiskussion mit Bürgermeisterkandidaten

Für den 18. April um 19 Uhr lädt der Gewerbeverein Waltershausen ebenfalls in den Saal des Freizeitzentrums Gleisdreieck zu einer Podiumsdiskussion mit den Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 26. Mail 2024 ein. Bisher sind fünf Kandidaten nominiert. Davon treten zwei (Steffen Fuchs und Leon Graupner) als Einzelkandidaten an. Marco Wölk ist von der SPD-Ortsgruppe nominiert, Sven Wiesenthal von der CDU und Bastian Möller von der AfD.

Für den 30. August plant der Verein einen Jahresempfang so, wie es beim Gothaer Gewerbeverein bereits Tradition ist. Ort soll der Saal beim Universalfahrzeug-Hersteller „Multicar“ sein, der nach dem Firmengründer Ade benannt ist. Mit etwa 200 Gästen wird gerechnet. „Tommys Live Musik“ konnte als Band am Freitagabend für den musikalischen Rahmen gewonnen werden.

In das ehemalige Café am Markt in der Lutherstraße 3 in Waltershausen soll dank einer Initiative des örtlichen Gewerbevereins und eine Förderprogramms des Landkreises Gotha zur Innenstadt-Belebung wieder Leben einziehen. Geplant ist ein Start mit Gastronomie. Ein Termin steht noch nicht fest. Aber auch für andere Ideen kann der Raum für 50 Eurp pro Woche (brutto, warm) gemietet werden. © Peter Riecke

Der Gewerbeverein plant, eine Auszeichnung zu vergeben, die auf die Tradition der Kleinstadt Waltershausen als Ort der Puppen-Herstellung Bezug nimmt. Die Gestaltung und die Produktion anspruchsvoller Charakter-Puppen war im 19. und 20. Jahrhundert ein Motor des Aufstiegs der Stadt. Der Preis soll nach bisherigen Plänen nach dem einstigen Hersteller Kämmer und Reinhardt benannt werden. Das Fabrikgebäude an der August-Bebel-Straße, heute unter anderem von der Kulturkneipe „Spatz“ genutzt, zeigt an einem von der Teichgasse aus sichtbaren Giebel noch heute die Initialen „K und R“ aus dieser Zeit.

Autokino und Heimatshoppen im Herbst

Für den Herbst ist am 20. September wieder das Autokino geplant, am 21. September nehmen Waltershäuser Gewerbetreibende wieder an der Aktion „Heimatshoppen“ teil. Außerdem soll es ein abendliches Sommerkino auf dem Markt sowie Vorstellungen für Kinder in der Stadtkirche im Sommer geben. Im November soll es musikalisch wie im vergangenen Jahr mit einem Band-Vergleich weitergehen.

Der Waltershäuser Gewerbeverein freut sich über neue Mitglieder, so das Restaurant „Casa Nostra“ und die seit 1991 in der Stadt etablierte Firma ARSD-Schaltanlagen.

Hoffnung gibt es auch für den Pop-Up-Store in der Lutherstraße 2 nahe des Waltershäuser Marktes, den der Gewerbeverein gemietet hat und dazu auch ein Förderprogramm des Landkreises zur Innenstadtbelebung nutzt. Silvio Casta möchte dort eine „Beeftab Bar“ öffnen.

