Gotha. Der Großflächenmäher kostet dreimal so viel wie ein Kleinwagen. Eine Gesamtfläche von sieben Hektar muss gepflegt werden.

Einen neuen Großflächenmäher für das Gartenamt schafft die Stadt Gotha an. Sie investiert 72.000 Euro in einen neuen Großflächenmäher und damit in die Pflege der acht städtischen Sportplätze.

Weil die alte Maschine, mit der die Sportplätze bisher gepflegt wurden, aufgrund ihres Alters von zehn Jahren und der hohen Einsatzbelastung verschlissen war, wurde die Neuanschaffung notwendig. Gartenamtsleiterin Claudia Heß spricht von immer wiederkehrenden Reparaturen und den daraus resultierenden Ausfallzeiten.

Neues Gerät ist leiser und sauberer

Bei dem neuen Mäher handelt es sich um das gleiche Modell wie bei dem Vorgängerrasenmäher, jedoch hat sich bezüglich der Technik inzwischen einiges getan. Das neue Gerät ist wesentlich leiser als die alte Maschine. Der neue Common-Rail-Dieselmotor verbrennt auch noch sauberer als der alte Motor. An der Mähbreite hat sich nichts geändert; diese beträgt auch weiterhin 152 Zentimeter und weist damit ein gutes Maß für die Pflege der Sportplätze und der angrenzenden Außenbereiche auf, so Claudia Heß weiter.

Grünschnitt kann direkt in den Container entleert werden

Der Grünschnitt wird direkt in einem Behälter aufgenommen, der ein Volumen von 1300 Litern fasst und der über eine Hochentleerung direkt in Container abgeladen werden kann.

„Die Mitarbeiter des Gartenamtes, die damit eine Gesamtfläche von rund sieben Hektar pflegen, freuen sich auf den Einsatz Ihrer neuen Maschine, um unseren Vereinen einen möglichst perfekt gemähten Rasen für die Fußballspiele und den Trainingsbetrieb bereitzustellen“, sagt die Gartenamtsleiterin.

Die acht Sportplätze der Stadt müssen übrigens im Durchschnitt pro Jahr rund 33 Mal gemäht werden, heißt es weiter.

Auch interessant

Auch interessant

„Dreckig wird man trotzdem noch“: Schornsteinfegerin aus Gotha setzt sich in Männerdomäne durch Von Tobias Leiser

Auch interessant

Kurznachrichten für den Landkreis Gotha Von Ralf Ehrlich

re