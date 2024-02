Gotha. Gothaer Bildungswerk baut Netzwerk zur Bewältigung von Herausforderungen in der Automobilindustrie. Was sich an QTI-Knotenpunkten verbindet.

Es sind drei Partner: die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (LEG), die Industrie- und Handelskammer Erfurt (IHK) und das Thüringer Innovationszentrum Mobilität an der TU Ilmenau. Gemeinsam wollen sie die Thüringer Automobilindustrie fit machen für den Strukturwandel, in dem sie sich längst befindet.