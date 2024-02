Gotha. Das Aufklärungsbataillon 13 in Gotha erhält ein neues Kommando. Die Panzeraufklärer stehen vor tiefgreifenden Umstrukturierungen. Was der Truppe bevorsteht.

Die Friedensteiner haben einen Wechsel an der Spitze vollzogen. Am Montagabend hat Oberstleutnant Friedrich Biebrach das Kommando des Aufklärungsbataillons 13 an Oberstleutnant Benjamin Hoppe übergeben. Die