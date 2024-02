Kreis Gotha. Zwei neue Feuerwehrfahrzeuge für Tambach-Dietharz. Reiter wollen in Gotha demonstrieren. Kühnsche Turmuhren in „Carlos Zeitreise“. Vortrag in Wandersleben über Dadaismus und Vogelkunde. Offene Türen in Gothaer Bildungseinrichtung

Zwei neue Feuerwehrfahrzeuge für Tambach-Dietharz

Ein Mannschaftstransportwagen will die Stadt Tambach-Dietharz für die Freiwillige Feuerwehr in diesem Jahr anschaffen. Wie Bürgermeister Marco Schütz (parteilos) kürzlich zum Neujahrsempfang sagte, ist ein zweites neues Feuerwehrfahrzeug der Grund für die Neuanschaffung. Demnach will der Landkreis wahrscheinlich im März ein neues Tanklöschfahrzeug bereitstellen. Mit dem Fahrzeug könne allerdings anders als beim Vorgänger kein Trupp mehr mitfahren. Eine passende Kabine gebe es nicht, da dies in Thüringen förderschädlich wäre.

Zudem sei geplant, ein Notstromaggregat anzuschaffen sowie Technik zum Beseitigen von Ölspuren und eine Pumpe für die Waldbrandbekämpfung. Auch ein Überlebensanzug für die Eis- und Wasserrettung soll bekauft werden.

Reiter wollen in Gotha demonstrieren

Eine Reiterdemonstration unter dem Motto „Ohne Bauern keine Pferde“ soll am Samstag, den 24. Februar, um 12 Uhr an der Stadthalle in Gotha stattfinden. Aufgerufen sind in sozialen Netzwerken Sport- und Freizeitreiter, ein Zeichen zu setzen. Der „Demonstrationsritt“ soll von der Stadthalle durch Gotha bis zum Rathaus gehen. Wer die Veranstaltung organisiert, ist nicht bekannt.

Kleinrettbach voll gesperrt

Anfang März wird Kleinrettbach voll gesperrt. Das betrifft die Ortsdurchfahrt von der Ortsmitte „Vorstadt“ bis zum Ortsausgang in der Gamstädter Landstraße. Die Sperrung beginnt voraussichtlich am Montag, den 4. März, teilt die Gemeinde Nesse-Apfelstädt weiter mit. Die Baumaßnahme dauert demnach bis voraussichtlich Anfang Dezember. Es werden Fahrbahn, Abwasserkanäle, Wasserleitungen, Gehweg und Straßenbeleuchtung erneuert sowie Glasfaser verlegt.

Kühnsche Turmuhren in „Carlos Zeitreise“

Die Reihe „Carlos Zeitreise“ wird Samstag, 24. Februar, 14 Uhr im Technik- und Geschichtsmuseum des Vereins zur Förderung und Bildung Jugendlicher in der Südstraße 15 in Gotha fortgesetzt. Rotraut Greßler hat 2016 mit Ursula Schwientek und Harald Siefert eine Chronik mit Bestandsaufnahme von über 500 „Kühnschen Turmuhren aus Gräfenroda“ von 1816 bis 1972 in Buchform herausgegeben und lädt nun zu einer Lesung ein.

In Gräfenroda begann der Handwerker Johann Heinrich Caspar Kühn 1816 mit dem Bau von Turmuhren. Der Handwerksbetrieb existierte 156 Jahre lang über mehrere Staatsformen. Eine beachtliche Zahl von Kühnschen Turmuhren schlägt noch immer. Nach der Lesung besteht die Möglichkeit, weitere Zeitmesser in der Dauerausstellung des Museums zu besichtigen.

Von Vogelkunde bis Dadaismus

Stammt der Dadaismus aus Thüringen? Darauf will Michael von Hintzenstern (Weimar) am Mittwoch, 28. Februar, 20 Uhr, in der Menantes-Gedenkstätte Wandersleben mit historischen Fakten und akrobatischen Rezitationen Antworten geben. Sein Ansatz: Beim Lesen des Gedichts „Das Lied der Nachtigall“ stelle sich die Frage, ob der Dadaismus wirklich erst 1916 im Cabaret Voltaire in Zürich seine Geburtsstunde erlebte. Was der 1757 in Waltershausen geborene Ornithologe Johann Matthäus Bechstein, Adoptivvater des Schriftstellers Ludwig Bechstein, hier zu Papier gebracht hat, ähnelt in frappierender Weise den Wortlaut-Schöpfungen eines Hugo Ball oder Kurt Schwitters, auch wenn die Autoren unterschiedliche Intentionen gehabt haben.

Beim „Lied der Nachtigall“ handelt es sich um ein Beispiel der Onomatopoesie – der sprachlichen Nachahmung außersprachlicher Schallereignisse. Der „Vater der Vogelkunde“ versuchte hierbei in minutiöser Weise, den „Gesang“ einer Nachtigall verbal aufzuzeichnen. Pränataler Dadaismus? Auf jeden Fall ein Vorbote der Laut-Poesie. 1922 traf sich in Weimar die Speerspitze der europäischen Avantgarde zum „Internationalen Kongress der Dadaisten und Konstruktivisten“, unter ihnen weilte der Schöpfer der „Sonate in Urlauten“ (1922-1932) Kurt Schwitters.

Offene Türen in Gothaer Bildungseinrichtung

Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Gobi – eine private medizinische Berufsfachschule Gotha – am 1. März ein. Von 15.30 bis 18.30 Uhr haben interessierte Schüler und Eltern die Möglichkeit, sich im 2. und 3. Obergeschoss der Bürgeraue 2 über die vielfältigen sozialen und medizinischen Ausbildungsberufe zu informieren. Angeboten werden hier Ausbildungen zum Erzieher, Kinderpfleger, Masseur und medizinischen Bademeister, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Pflegefachmann und Pflegehelfer.

Am 1. März kann man mit Auszubildenden der Gobi ins Gespräch kommen und sich mit den Lehrern der verschiedenen Fachbereiche austauschen. Interessierte sind herzlich eingeladen vorbeizukommen und mehr über die Berufsfelder im sozialen und medizinischen Bereich zu erfahren.

