Schönau vor dem Walde. Im Sommer endet im Kreis Gotha eine fast 60-jährige Ära. Adria Körber muss dann ihre Poststelle in Schönau vor dem Walde schließen. „Eine große Schweinerei“, findet ein Anwohner.

In immer mehr Dörfern verschwinden Geschäfte - oder schließen, wie in Schönau vor dem Walde wichtige Dienstleistungszentren, wie die Poststelle. Am 30. Juni dieses Jahres ist Schluss in der Schmiedegasse 1a. Bis dann werden noch Pakete, Päckchen, Karten und Briefe angenommen oder ausgegeben. Und das seit 1965. Im Geschäft gibt es auch eine mittlere Auswahl an notwendigen Schreibwaren, verschiedenen Themen-Karten, Zeitungen und Zeitschriften. Auch damit ist bald Schluss.