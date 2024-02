Gotha. Ein 17-Jähriger soll einer Frau eine Schnittverletzung im Gesicht zugefügt haben. Nach der vorläufigen Festnahme wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der Angriff, bei dem eine 39-Jährige in Gotha im Gesicht verletzt wurde, sorgt in sozialen Netzwerken für Diskussionen. Nutzer äußern Unverständnis über die Tat. In Gruppen kommentieren Nutzer: „Was ist denn hier nur los?“, oder, „Was zur Hölle geht hier ab?“