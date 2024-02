Gräfenhain. Der Tag von Dagmar Möller aus Gräfenhain könnte noch länger sein. Die 66-Jährige ist Trainerin, Seniorenbeauftragte und engagiert sich auf vielen Gebieten im Kreis Gotha.

Langeweile und Stillstand kennt Dagmar Möller aus Gräfenhain nicht. „Das sind Fremdworte für mich. Mein Tag ist gut ausgefüllt“, sagt sie lächelnd und hat immer wieder Uhr und Handy im Blick. Denn viele, sehr viele, Fäden laufen bei der 66-Jährigen zusammen, die irgendwann einen Ausgleich zu ihrer meist sitzenden, aber anstrengenden Tätigkeit suchte und den Sport für sich entdeckte. Seit gut 18 Monaten ist nun Rentnerin, auch wenn sie gern weitergearbeitet hätte. „Manchmal kommt es im Leben anders“, sagt sie und steckt nun ihre gesamte Energie in ihren Sport, in Projekte ihrer Gemeinde und künftig vielleicht noch in die Politik.