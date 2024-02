Waltershausen. Ortsverband wählt acht FDP-Kandidaten für Stadtratswahl. FDP strebt Fraktionsstärke im nächsten Stadtrat an.

Die Liberalen aus Waltershausen hoffen, nach der Wahl am 26. Mai wieder in Fraktionsstärke in den Stadtrat einzuziehen. Am Mittwochabend nominierten sie in einem Versammlungsraum des Radhauses Seyfahrt in der Gothaer Straße acht Kandidaten für die Stadtratswahl. Sollte der Stimmenanteil der FDP für zwei Kandidaten genügen, könnten diese eine Fraktion im Waltershäuser Stadtrat bilden.