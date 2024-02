Gotha. Kommende Woche wird es kritisch im kommunalen Nahverkehr. Verdi ruft die Beschäftigten zu Streiks auf.

Verdi, die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, wird die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr zu einem Wellenstreik im Zeitraum von Montag, 26. Februar, bis Samstag, 2. März, aufrufen. In einzelnen Bundesländern wird an unterschiedlichen Tagen in diesem Zeitraum – vornehmlich ganztags und überwiegend mehrtägig - gestreikt. Hauptstreiktag ist der 1. März, der gleichzeitig der Klimastreiktag ist, heißt es seitens der Gewerkschaft.