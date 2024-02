Fischbach. Hoffnung auf neue Impulse für die Bergbühne: Stars wie Olaf Schubert und Lisa Eckhart sollen Publikumsmagnet sein. Stadt und Vereine beraten über Fortbestand und Betrieb.

Die Bergbühne Fischbach soll neues Leben eingehaucht bekommen. Nach einem Jahr Pause stehen für 2024 wieder Veranstaltungen auf der Freiluftbühne an, allerdings nur zwei. Die Stadt Waltershausen, zu der Fischbach gehört, will mit drei ortsansässigen Vereinen - Bergbühnen- und Heimatverein sowie Feuerwehr - überlegen, wie das Terrain bestehen und der Spielbetrieb in Zukunft aufrechterhalten werden kann, allerdings eher auf Sparflamme.