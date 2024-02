Gotha. In Gotha wurde ein Mann von drei teilweise vermummte Personen mit Schlagstöcken geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagnachmittag kam es auf dem Coburger Platz zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Hierbei gingen drei männliche, teilweise vermummte Personen mit Schlagstöcken auf einen 40-Jährigen los. Dieser konnte sich durch Hilfeschreie so bemerkbar machen, dass die drei Personen schnell von ihm abließen und in Richtung Innenstadt flüchteten. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen ging der Schlägerei eine verbale Streitigkeit voraus. Die Polizei Gotha konnte bereits einen der Täter identifizieren und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Wer ebenfalls Angaben zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Gotha (Tel. 03621781124) unter der Bezugsnummer 0049737/2024 zu melden.