Landkreis Gotha. Ein betrunkener Autofahrer landet im Kreis Gotha mit seinem Pkw auf dem Dach. Zwischen Nachbarn eskaliert ein Streit. Und Vandalen treiben ihr Unwesen.

Am Freitag gegen 19.45 Uhr ging bei der Gothaer Polizei ein Notruf ein. Als die Beamten zwischen Tambach-Dietharz und Schmalkalden eintrafen, fanden sie einen auf dem Dach liegenden Seat vor und eine Person, welche alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis von 2,45 Promille zutage. Am Pkw des 35-jährigen entstand Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Anzeige folgte.

Kettensäge gegen Mirabellenbaum in Boilstädt

Da ihn der Mirabellenbaum auf dem Nachbargrundstück störte, schritt ein 76-Jähriger am Samstagnachmittag zur Tat. Zunächst betrat er widerrechtlich das Grundstück seiner 41-jährigen Nachbarin in Boilstädt. Anschließend entfernte er mit einer Kettensäge einen sieben Meter langen Ast. Gegen den Amateurholzfäller wurden Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung sowie Diebstahl eingeleitet.

Beziehungsstreit in Gotha endet im Gewahrsam

Am Freitagnachmittag erhielt die Polizei Gotha einen Hilferuf einer 41-jährigen Frau, dass ihr ehemaliger Lebensgefährte stark alkoholisiert und aggressiv vor der Wohnungstür stehe. Als die Beamten vor Ort eintrafen, beleidigte und bespuckte er diese. Der 24-Jährige wurde daraufhin umgehend in die Gewahrsamszelle verbracht – für eine gesamte Nacht. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen und eine Kostenrechnung.

Häuserwand in Gotha mit Farbe besprüht

Unbekannte besprühten in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 14 Uhr, das Gebäude eines ehemaligen Verbrauchermarktes in der Gothaer Oststraße. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon: 03621/781124 zu melden.

Beschädigter Radlader in Waltershausen

Am Freitag gegen 13 Uhr stellte der Mitarbeiter einer Baufirma einen Sachschaden an seinem abgestellten Radlader in der Fabrikstraße fest in Waltershausen fest. Offenbar hatte ein Unbekannter den Lader mit einem Stein beworfen und hierbei die Seiten- sowie Frontscheibe beschädigt. Die Polizei Gotha bittet unter Telefon: 03621 / 781124 um Zeugenhinweise.

