Bad Tabarz. Tauchen mit Stil: Mädchen verwandeln sich im Hallenbad Tabbs von Bad Tabarz in Nixen. Kinder lernen, sich wie eine Meerjungfrau zu bewegen.

Im Tabbs von Bad Tabarz schwimmen Nixen. Ab und an taucht ein Kopf aus dem Becken auf, zieht eine lange, bunte Flosse durchs Wasser. Mädchen im Grundschulalter lernen, sich wie eine Meerjungfrau im Wasser zu bewegen. Erstmals hat Christina Stoye einen solchen Kurs in Bad Tabarz ausgerichtet. Die Mädchen, um acht Jahre alt, sind allesamt begeistert. Doch ganz so leicht schwimmt es sich nicht mit der Monoflosse. „Das Tauchen war das Schwerste“, gesteht Jette.