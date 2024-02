Ohrdruf. Mit einem Tag der offenen Tür wirbt das Gymnasium Gleichense in Ohrdruf für sich. Experimente und Aktionen zum Mitmachen sorgen für gute Stimmung.

Mit einem Tag der offenen Tür buhlen die Schulen im Kreis um zukünftige Schülerinnen und Schüler. So wie beispielsweise das Gymnasium Gleichense in Ohrdruf in der vergangenen Woche. Hier stellten sich nicht nur die einzelnen Fachkabinette vor. Vielmehr standen Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Schülerinnen und Schüler den Besucherinnen und Besuchern Rede und Antwort und hatten sichtlich Spaß.