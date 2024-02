Gotha. Es geht nicht um irgendetwas, sondern die Teilnahme am Bundesfinale. Die einzige Mannschaft aus dem Landkreis Gotha hofft auf den Sieg, verpasst ihn aber.

So ruhig ist Schulsport selten: Kein Ton ist Dienstagvormittag in der Ernestiner Sporthalle in Gotha zu hören. Stattdessen turnen Schüler auf Geräten, andere schauen gespannt zu. Das ist keine normale Schulsportstunde, sondern das Landesfinale von Jugend trainiert für Olympia im Geräteturnen. Die besten Geräteturner aus Thüringer Schulen sind zum Ausscheid nach Gotha gekommen. Es geht nicht um irgendetwas, sondern die Teilnahme am Bundesfinale.