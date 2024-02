Kreis Gotha. Veranstaltungstipps: Auf die Menschen im Kreis Gotha wartet ein abwechslungsreiches Wochenende.

Ob sportliches Event oder Bilderausstellung, auch an diesem Wochenende finden wieder interssante Veranstaltungen im Kreis Gotha statt. Das sind unsere Empfehlungen für das Wochenende vom 2. bis 3. März diesen Jahres:

Im Fundament des Kulturhauses Gotha führt der Theaterverein Art der Stadt die Geschichte des kleinen Raben Socke auf. Es spielen Lena Lux und Daniela Rockstuhl. Das Stück ist speziell für Kinder gedacht und wird am Samstag, 2., und Sonntag, 3. März, jeweils um 16 Uhr aufgeführt. Spielerisch und musikalisch wird die Geschichte vom kleinen Raben erzählt, der Geburtstag hat und sich auf viele Geschenke freut. Doch so brav ist er nicht immer zu den anderen Tieren. Doch was ist das „Brav-Sein“? Regisseur Jens Heuwinkel hat die Abenteuer vom kleinen Raben Socke in einem Handlungsbogen für zwei Spieler mit viel Dialogwitz und Spannung zusammengefasst.

Einen Tag für rassige Pferde-Hengste veranstaltet das Team der Reitanlage Schack in Mühlberg. So sind am Sonntag, 3. März, verschiedene Pferderassen zu sehen. Los geht es um 10.30 Uhr mit einer Hengstpräsentation des berühmten Landgestüts Moritzburg. Dabei werden edle Landbeschäler von der Landstallmeisterin aus Moritzburg vorgestellt. Ab 12 Uhr gibt die Heimatkapelle Finsterbergen ein Sonntagskonzert in der Reithalle. Um 14 Uhr beginnt die traditionelle Hengstpräsentation der Privathengsthalter mit einem abwechslungsreichen Programm. Gezeigt werden Hengste verschiedener Rassen unter dem Sattel, an der Hand und vor der Kutsche. Bisher sind 25 Hengste angemeldet, vom Shettlandpony über Welsh Ponys, Haflinger, Reitponys bis zum schweren Warmblut und Kaltblüter können interessierte Zuschauer die edlen Tiere bewundern.