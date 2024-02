Reinhardsbrunn. Landesentwicklungsgesellschaft entwickelt Studie für künftige Nutzung. Schlosskapelle und Parkgelände von Reinhardsbrunn werden denkmalgerecht saniert.

Die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) will in diesem Quartal eine Nutzungsstudie auf der Grundlage der Ergebnisse des im vergangenen Jahres durchgeführten Ideenwettbewerbes für die künftige Nutzung von Schloss Reinhardsbrunn erarbeiten. Am 13. Juni soll sie der Öffentlichkeit präsentiert werden.