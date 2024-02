Landkreis Gotha. Ein Mann fährt mit einem Drogencocktail im Blut durch Gotha. Diebe machen ungewöhnliche Beute. Und weitere Drogenfahrten.

Ungewöhnliche Beute in Gotha

Zwei Volieren im Wert von ungefähr 500 Euro entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Von-Hoff-Straße in Gotha. Die Tat wurde nach Polizeiangaben in der Zeit zwischen dem 21. Februar und Dienstagabend, dem 27. Februar, gegen 20 Uhr verübt. Von den Tätern und ihrer Beute fehlt bislang jede Spur.

Mit Drogencocktail im Blut durch Gotha gefahren

Zu Beweiszwecken wurde in den späten Stunden des Dienstags eine Blutentnahme bei einem jungen Mann angeordnet. Zuvor reagierte ein Drogenvortest bei dem 33-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades – der in Gotha von Polizisten angehalten und kontrolliert worden war – positiv auf Amphetamin und Methamphetamin sowie Opiate. Das Moped musst er stehen lassen, denn die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Weitere Drogenfahrten in Gotha und Ohrdruf

Ein 30-jähriger Fahrer eines VW wurde am Mittwochmorgen in Ohrdruf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Obwohl er unter dem Einfluss von Kokain stand, hat ein Mann ein Auto durch Gotha gesteuert. Am Sonntagnachmittag wurde der 19-Jährige bei einer Kontrolle in der Emminghausstraße gestoppt. Wie die Polizei informierte, ergab ein Vororttest klare Hinweise auf Drogenkonsum des jungen Mannes. Daraufhin habe der Mann die Autoschlüssel seines Citroen abgeben müssen. Die Fahrt war für ihn beendet. Zur Beweissicherung veranlasste die Polizei überdies eine ärztlich überwachte Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.

Quad in Ohrdruf gestohlen

Ein Vierradmobil ist in Ohrdruf entwendet worden. Die Polizei machte den Diebstahl am Montag bekannt, er habe sich aber bereits am Freitag voriger Woche zugetragen. Der Eigentümer habe das Quad gegen 15.30 Uhr in der Hamburger Straße abgestellt. Als er 18.30 Uhr zurückgekehrt sei, sei das Fahrzeug nicht mehr da gewesen. Hinweise erbeten unter Telefon: 03621/781124, Bezugsnummer 0050006/2024.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.