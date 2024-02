Kreis Gotha. Autofahrer müssen sich im Kreis Gotha auf Umleitungen einstellen. In einer Gemeinde schreitet ein Großprojekt voran.

Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt der Landesstraße L1044 in Neudietendorf gehen dank der guten Witterung voran und treten in die nächste Phase ein, wie die Gemeinde Nesse-Apfelstädt im Namen der Bauherren mitteilt. Dafür werde ab Montag, den 11. März, wieder eine großräumige Umleitung für den überörtlichen Verkehr eingerichtet. Ziel sei, dass der Schwerverkehr großräumig um Neudietendorf geführt wird.

Der Verlauf der Umleitungsstrecke werde rechtzeitig ausgeschildert, heißt es weiter. Dieser Bauzeitraum soll bis zum 7. April dauern und der Vorbereitung des Kreisverkehrs dienen. Es werde im Bereich des zukünftigen Kreisverkehrs eine Umfahrung für Kfz und eine Umgehung für die Fußgänger hergestellt. Die Verkehrsachsen Neudietendorf – Kornhochheim und Neudietendorf – Apfelstädt seien für den örtlichen Verkehr befahrbar.

Ab dem 8. April bis voraussichtlich Mitte Oktober werde der Kreisverkehrsplatz und die Anbindung an die Drei-Gleichen Straße bis hinter die Brauhausstraße gebaut. Die Verkehrsachse Neudietendorf – Kornhochheim sei für den örtlichen Verkehr eingeschränkt mittels Ampelregelung befahrbar. Die Straße nach Apfelstädt werde gesperrt und der Verkehr über Kornhochheim umgeleitet.

Winterstein bald wieder gesperrt

Voll gesperrt wird in Winterstein die Liebensteiner Straße ab Montag, den 11. März. Die innerörtliche Umfahrung soll gleichzeitig in Betrieb genommen werden, darüber informiert Ortsteilbürgermeister Manuel Venter (parteilos). Die Bausaison 2024 sei bis Ende Oktober geplant. Bis dahin soll der Abschnitt bis zum Gasthaus zum Hirsch/Sembachtal fertiggestellt sein.

Bis zum Freitag soll das Baufeld Am Hög/Thielberg mit einer Betondecke geschlossen werden. Damit könne die Straße am Hög zum Wochenende vollständig befahren werden. Der Thielberg bleibe gesperrt.

