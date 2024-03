Kreis Gotha. Schlagende Streithähne sorgen für Polizeieinsatz in Gotha. Betrunkener fährt bei Reinhardsbrunn in Graben. Auch als schlichter sind die Ordnugnshüter gefordert.

Unbekannter schlägt Gothaer ins Gesicht und raubt Jack

Am Freitagabend wurde ein 35-jähriger Gothaer in der Lindemannstraße von einem unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen. Anschließend entwendete der Schläger die Jacke des Mannes. Trotz umfangreicher Suche konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter nicht aufstöbern und bittet nun eventuelle Zeugen, sich zu melden.

Hinweise zu Fallnummer 56619/2024 unter Telefon: 0361/780

Betrunkener 18-Jähriger fährt bei Reinhardsbrunn in Graben

Im Graben und bei der Polizei endete die Autofahrt eines 18-Jährigen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Opel zwischen Friedrichroda und Reinhardsbrunn von der Straße abgekommen. Der Wagen wurde dadurch beschädigt. Bei der Unfallaufnahme pustete der junge Mann mehr als 1,4 Promille. Er musste zur Blutprobe und war den Führerschein los. Einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird weiteres Ungemach folgen.

Schlagende Streithähne sorgen für Polizeieinsatz in Gotha

Am Coburger Platz in Gotha kehrt keine Ruhe ein: Am Samstagabend gerieten dort ein 37-Jähriger und ein 35-Jähriger handgreiflich aneinander. Da der Polizei eine Schlägerei mit mehreren Personen gemeldet wurde, rückten mehrere Streifen und auch Kräfte der Bereitschaftspolizei an. Die beiden Streithähne erwartet nun jeweils eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Zoff nach Veranstaltung gipfelt in Handgreiflichkeit

Nach einer Veranstaltung am Schützenplatz in Gotha gerieten am Sonntagmorgen zwei Gothaer in Streit. Der Zwist eskalierte, wie die Polizei informiert. Dabei habe ein 24-Jähriger einen 23-Jährigen geschlagen und dem Kontrahenten dadurch leichte Verletzungen zugefügt. Den 24-Jährigen erwartet nun nach Anzeige ein Verfahren wegen Körperverletzung.

