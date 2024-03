Kreis Gotha. Kundgebung „Nieder wieder ist jetzt!“ ­auf dem Neumarkt. Aktivschule Emleben wird Gemeinschaftsschule. Löfflerschule Gotha stellt sich vor. Skatturnier in Gothas Orangiere.

Kundgebung „Nieder wieder ist jetzt!“ ­auf dem Neumarkt

Für Freitag, 8. März, hat das „Bündnis gegen Rechts. Gotha ist bunt“ eine Kundgebung auf dem Neumarkt Gotha angemeldet. Die Kundgebung steht unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt! - Demokratie und Vielfalt erhalten!“ und beginnt um 16 Uhr.

Eingeladen sind alle, die sich gegen Rechtsextremismus und Faschismus einsetzen wollen und sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung unseres Landes bekennen, teilen Organisatoren des Bündnisses mit. „Zusammenstehen“ sei ein wichtiges Leitmotiv der Demonstrationen „Nie wieder ist jetzt!“, die seit Wochen in ganz Deutschland stattfinden. In Gotha wird die Aktion durch ein breites Spektrum der Zivilgesellschaft unterstützt.

Die Kundgebung am 8. März soll auch den Brandanschlag in Waltershausen in der Nacht zum 19. Februar 2024 thematisieren, als das Haus eines SPD-Politikers attackiert wurde. Der Mann hatte eine Demonstration gegen Rechtsextremismus organisiert. Laut Polizei ist ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen, die Fahndung nach den Tätern läuft. red

Tag der offenen Tür in der Aktivschule Emleben

Emlebener starten im neuen Schuljahr als Gemeinschaftsschule

Zum Tag der offenen Tür lädt die Aktiv-Schule für Freitag, 15. März, von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr nach Emleben ein. In Gesprächen und Ausstellungen werden das pädagogische Konzept der freien Grundschule sowie viele der Möglichkeiten, welche sich den Schülern dort bieten, präsentiert. Unter anderem zeigen Kinder aus den Tanz- und Theatergruppen, dem Chor und der Schulband etwas aus ihrem Repertoire, zu Gesprächen und Führungen laden Pädagogen und Eltern die Besucher ein.

Wiebke, Amelia, Anni, Martha und andere Kinder begrüßen die neuen Mitschüler zur Halbjahreseinschulung vor zwei Wochen © Udo Balasch

Zu besichtigen ist zudem der Stand der Bauarbeiten am neuen Schulgebäude, in welchem ab dem kommenden Schuljahr die Erweiterung zur Thüringer Gemeinschaftsschule mit zunächst zwei, bereits jetzt komplett mit Schülern der Aktiv-Schule gefüllten fünften Klassen starten wird. Ebenso wird es Informationen geben zur Konzeption und den Rahmenbedingungen an der Bildungseinrichtung, in welcher zukünftig alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse bis hin zum Abitur erlangt werden können. red

Weitere Informationen: www.aktivschule.de

Löfflerschule Gotha stellt sich vor

Am Montag, 11. März, richtet die Löffler-Grundschule Gotha einen Tag der offenen Tür aus. In der Zeit von 16 bis 18 Uhr können interessierte Eltern, zukünftige und ehemalige Schüler sowie interessierte Bürger die Einrichtung am Tivoli 18 in Augenschein nehmen. Die Gäste erhalten unter anderem einen Einblick in den Anfangsunterricht, Englisch in der Grundschule, Ethikunterricht, Förderunterricht und in den Hortalltag. Es kann gebastelt werden, am „iPad“ gelernt werden oder fleißig musiziert werden. Das gesamte Pädagogen-Team und Elternvertreter freuen sich auf neugierige Besucher, heißt es in der Mitteilung der Löfflerschule. Für das leibliche Wohl sorge der Essenanbieter, die Firma Enjoy. red

Skatturnier in Gothas Orangiere

Am Sonntag, 26. Mai, ab 9 Uhr wird das zweite Ora-Skatturnier im Orangenhaus der Gothaer Orangerie ausgetragen. Für die zwei Serien zu 48 Spielen wird ein Startgeld von 25 Euro erhoben. Ein Viertel der Skatspieler kann sich auf einen Geldpreis freuen.

Mit Vieren: Skatturnier im Orangenhaus der Gothaer Orangerie. © Reinhard Bechmann

Für Getränke und kleine Speisen wird gesorgt, teilt Reinhard Bechmann, Spielleiter der Orangerie-Freunde Gotha mit. Startkarten gibt es nur im Bürgerbüro Hey-Live, Gotha, Hauptmarkt 36. Auswärtige können sich auch direkt an den Spielleiter Reinhard Bechmann unter reinhard@waagenbechmann.de wenden. red

