Zwei Frauen bei Unfall leicht verletzt

Eine 47-jährige Fahrerin eines BMW befuhr Montagabend die Mairichstraße in Gotha und wollte in einem Kreuzungsbereich nach links in die Reinhardsbrunner Straße einbiegen. Dabei übersah die Fahrerin offenbar eine vorfahrtsberechtigte 61-Jährige in einem Skoda. Es kam zur Kollision, die beiden Frauen wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. An den Autos entstanden Schäden von rund 10.000 Euro, beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Reinhardsbrunner Straße war zeitweise voll gesperrt.

Torbogen am Schloss beschmiert

Einen Schaden von immerhin rund 1000 Euro verursachte ein Unbekannter in der Friedrich-Jacobs-Straße in Gotha im Bereich von Schloss Friedenstein. Hier wurde am Montag in der Zeit zwischen 10.30 und 14.55 Uhr ein Torbogen mit blauer Sprühfarbe beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und nimmt Hinweise unter Telefon: 03621/781124 entgegen.

red