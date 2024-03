Friedrichroda. Die Partei Die Linke nominiert vier Frauen und einen Mann für die Stadtratswahl.

Die Linke in Friedrichroda nominierte ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die bevorstehende Stadtratswahl am 26. Mai 2024. Unter den fünf Listenplätzen finden sich bekannte und neue Gesichter sowie Angehörige aller Generationen, um deren Interessen im Friedrichrodaer Stadtrat zu vertreten, so Harald Roth, Schatzmeister des Kreisvorstands.

Angeführt wird die Liste von der erfahrenen Stadträtin Kerstin Warner (Pädagogin und aktuell Erzieherin im Schulhort). Auf Platz zwei folgt Catrin Fuchs (Lehrerin für Russisch am Spezialgymnasium für Sprachen), die die Stadtratsfraktion aktuell als sachkundige Bürgerin im Ausschuss für Kur, Kultur, Tourismus, Umwelt und Soziales unterstützt sowie im Bildungsausschuss des Kreistages mitarbeitet.

Auf den weiteren Plätzen finden sich Krankenpfleger Nowroz Ali Hassanzada, Kristin Linde (Grundschullehrerin und Stadträtin in der aktuellen Legislatur) sowie Helga Oschütz (Seniorin und langjährige Kommunalpolitikerin). Neben der Aufstellung der Liste wurden gegenwärtige Problemlagen und Zielvorstellungen für den heilklimatischen Kurort diskutiert, die sich in dem Programm zur Stadtratswahl niederschlagen werden, teilt Harald Roth weiter mit.

red