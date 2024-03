Kreis Gotha. Rollstuhl-Rede im Augustinerkloster Gotha. Wort zum Sonntag von Wolfram Kummer: Bibelworte für das Gottvertrauen. Hoteldirektor geht in Gotha auf die Kanzel.

Rollstuhl-Rede von Konrad Gießmann im Augustinerkloster Gotha

Pfarrerin Angela Fuhrmann lädt zu nächsten Rollstuhlrede in das Gothaer Augustinerkloster ein. In den sehr berührenden Veranstaltungen erzählen prominente Persönlichkeiten von einem „Lieblingsmenschen“ mit Handicap. Diesmal ist der ehemalige Landrat Konrad Gießmann (CDU) zu Gast, er hält am Freitag, dem 15. März, um 19 Uhr eine Rollstuhl-Rede. Bei dem Benefizvortrag werden Spenden gesammelt für das Bauvorhaben „Barrierefreie Augustinerkirche“. red

Hoteldirektor Seibicke geht in Gotha auf die Kanzel

Am Sonntag, 17. März, geht Olaf Seibicke in der Margarethenkirchen Gotha auf die Kanzel. Zum Wort-Spiel-Gottesdienste wird der Direktor des Hotels Der Lindenhof und IHK-Vizepräsident der IHK Sonntag über „Von Demut und Dienen“ sprechen. Durch seinen Beruf kommt er in Kontakt mit den verschiedensten Leuten, Ländern und Glaubensrichtungen. Durch seine Offenheit auch anderen Meinungen gegenüber, kommt er schnell ins Gespräch und knüpft Kontakte, die von Dauer sind. Die Zuhörer dürfen gespannt, was er als Atheist über das Dienen, eine urchristliche Tugend, heute zu sagen hat. red

Bibelworte für das Gottvertrauen

Das Wort zum Sonntag von Wolfram Kummer

„Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.” (1. Petrusbrief 5,7) Ein erbauliches Wort von Gottes Fürsorge. Schon immer hat es mir gut gefallen. Allerdings liegt gerade darin eine Tücke: Erbauliche und gefällige Bibelworte stören mich nicht, sondern erlauben mir Gemütlichkeit. So kann es nämlich vorkommen, dass man solch ein schönes Bibelwort zwar kennt, sich aber auch nicht weiter damit auseinandersetzt. „Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.”

Irgendwann, in meiner Jugend habe ich diesen Ermutigungssatz gehört; er gefiel mir: „Ja, so soll es sein“. Leicht konnte ich ihn in einer Ecke in meinem Kopf ablegen, genau dort, wo schon einige andere nette Erinnerungen lagern, die mir allerdings noch gar nicht so bedeutsam vorkamen. Schade darum! Denn eigentlich lag da schon zusammen, was auch zusammen gehörte.

Glaubensstärke durch Bibelverse

Die tatsächlich aufbauende Wirkung der schönen Bibelworte blieb mir so lange verborgen, bis ich sie im Zusammenhang mit all den vielen geglückten und fröhlichen Erlebnissen sehen konnte. Ich musste erst lernen, dass ohne inneres Ringen keine Erbauung entsteht. Wie könnte denn Gewinnen aussehen, wenn es gar kein Kämpfen gab? Was ist das für ein Trost, der ohne Trauern wachsen soll? Und woher soll Hoffnung kommen, wenn nicht gerade aus der Erfahrung, dass Gott schweres Leid und Zweifel überstehen hilft; genauso, wie er sich ja sonst freundlich um gelingendes Leben sorgt? Erfahrungen bedürfen der Übung. Ich kann nicht annehmen, dass es mir einfach so gelingt, meine Sorgen voller Vertrauen “auf Gott zu werfen”, wenn ich sonst doch nur gemütlich an der Oberfläche an ihn denke. Ein schöner Klang oder Worte voller Poesie an sich haben noch keine aufbauende Kraft.

Superintendent Wolfram Kummer: Sorge trifft Zuversicht. © Wolfram Kummer | Wolfram Kummer

Menschen in einer der schrecklichen Katastrophen dieser Tage könnten sich durch ein zu leicht dahingesagtes Bibelwort in ihrer Not sogar verhöhnt fühlen. Wie jedes Vertrauen, hat auch Gottvertrauen seine Vorgeschichte: Wenn ich mein Leben insgesamt dankbar als Geschenk in Gottes Händen begreife, umsorgt und gesegnet in guten Tagen, kann ich auch das Gottvertrauen entwickeln, um darin in sorgenvollen Zeiten Kraft und Ermutigung zu finden.

So kann ich den leidgeprüften Menschen in der Ferne und in der Nähe nur wünschen, dass sie viele gute Bibelworte kennen und auch mit ihren Erfahrungen füllen können und dass sich für ihr Gottvertrauen im Lauf der Zeit ein Schatz an ermutigenden Beispielen anhäufen kann.

Wolfram Kummer ist Superintendent des Kirchenkreises Waltershausen-Ohrdruf.