Luisenthal. Drei Feuerwehren rücken zu einem Lkw-Brand im Kreis Gotha aus. Und an einer Bahnstrecke fängt eine Böschug Feuer.

Ein gemeldeter Lkw-Brand hat sich am späten Freitagnachmittag als harmlos herausgestellt. Um 17.34 Uhr ging ein Alarm von der Ortsverbindung zwischen Luisenthal und Oberhof ein. Dort kam es zu Rauchentwicklung an einem Lkw. Bei diesem „sollte es sich um einen Tanklastzug mit Diesel beziehungsweise Heizöl handeln“, teilte die Feuerwehr Ohrdruf mit.

Vor Ort hätten die Feuerwehrleute jedoch erleichtert feststellen können, dass es sich nicht um einen Brand gehandelt habe. Aufgrund eines technischen Defektes sei es zur Rauchentwicklung gekommen. Der Feuerwehr Luisenthal zufolge war ein defekter Kühlerschlauch die Ursache. An dem Einsatz war auch die Feuerwehr Crawinkel beteiligt.

Böschungsbrand in Gotha Sundhausen

Zu einem kleineren Böschungsbrand ist es am Freitag in Gotha Sundhausen gekommen. Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Gotha wurde die Freiwillige Feuerwehr Sundhausen um 15.46 Uhr in die Mühlenstraße gerufen. Dort hätten rund fünf Quadratmeter Grasland am Bahndamm neben der Bahnunterführung gebrannt.

Als die Einsatzkräfte an der Böschung ankamen, seien der Feuerwehr Sundhausen zufolge keine offenen Flammen mehr zu sehen gewesen. Die Berufsfeuerwehr Gotha beendete daraufhin den Einsatz. Abschließend hätten Kameraden der Feuerwehr Sundhausen den Bereich mit rund 200 Liter Wasser ab.

