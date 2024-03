Gotha. Musikalisches Märchen aus DDR-Zeiten: Konzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach mit Startrompeter Reinhold Friedrich fasziniert Kinder und Familien. Lesen Sie, was die kleine Trompete auf ihrer Wanderung erlebt.

Es war eine anregende und musikalisch hochwertige Stunde, in der am Sonntagvormittag Kindern im gut besetzten Saal des Gothaer Kulturhauses die „Abenteuer der kleinen Trompete“ erzählt wurden. Die Musik stammte von Hans Sandig, den Text verfassten er und Ingeborg Kalisch. Dazu gab es Projektionen auf einem Bildschirm über der Bühne, die Mario Frank, ein Mitarbeiter der Thüringen-Philharmonie, gestaltet hatte.

Dieses musikalische Märchen aus DDR-Zeiten birgt in sich eine klingende Instrumentenkunde. Begonnen hatte der Vormittag aber mit einem Gespräch zwischen Startrompeter Reinhold Friedrich und Erzähler Patrick Rohbeck, in dem es um die Frage ging, wie denn ein Ton auf der Trompete entsteht. Anschaulich erklärte dies Friedrich mit entsprechenden akustischen Beispielen.

Klingende Instrumentenkunde kommt bei den Zuhörern gut an

In der Geschichte entfloh die kleine Trompete, die von Friedrich musikalisch virtuos gestaltet wurde, aus ihrer Turmstube, die sie mit anderen Blechblasinstrumenten teilte und die von Rohbeck der Reihe nach vorgestellt wurden, wie auch die später folgenden weiteren Instrumente des Orchesters. Auf der Suche nach der Trompete kamen die Blechblasinstrumente zunächst an einen Garten mit Streichinstrumenten, dann traten die Holzblasinstrumente in Erscheinung. Die Trompete wanderte mittlerweile alleine im Wald, gesellte sich aber zu marschierenden Schlaginstrumenten, zu denen auch ein Xylophon gehörte. Letztendlich waren sämtliche Instrumente auf dem Weg zu einem abendlichen Konzert, in dem sie gemeinsam musizierten.

Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach unter der Leitung von Chefdirigent Markus Huber präsentierte die anspruchsvolle Musik auf eingängige Art und Weise, immer wieder durchsetzt von den verspielten „Eskapaden“ der Trompete Reinhold Friedrichs. Die gebannt lauschenden Kinder folgten dem Geschehen auf der Bühne mit ungeteilter Aufmerksamkeit und spendeten am Ende einen riesigen Applaus.

Am Sonntag davor war beim Familienkonzert und demselben Programm das Parkett gut gefüllt. Auch hier zog diese abenteuerliche musikalische Geschichte alle kleinen und großen Besucher in ihren Bann, ein weiterer Beweis dafür, wie sehr die Jugend- und Familienkonzerte einen wichtigen Beitrag für die Musikerziehung leisten.

