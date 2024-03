Gotha. Gothaer Hilfstransport kommt in der Ukraine an. 16 Teams beim Eisstockschießen am Gleisdreieck. AfD für fairen Wahlkampf in Gotha. Sondersitzung des Waltershäuser Stadtrates.

Gothaer Hilfstransport kommt in Ukraine an

Der Hilfstransport, der im Februar von Gotha aus in die Ukraine entsandt wurde, ist angekommen. Der Sattelzug brachte Paletten mit Lebensmitteln, Matratzen und mehr in das vom Krieg heimgesuchte Land. Die Hilfsgüter sind verteilt worden, informiert Dietrich Wohlfarth. Wie der Vorsitzende der Ukrainefreunde Gotha mitteilt, ist ein Bericht von Igor Shlonchak eingetroffen. Er ist Leiter der Partnerorganisation aus der Region Tscherkasy.

So wurden ältere Menschen unterstützt, die Gehhilfen benötigen. Aufgrund des Krieges gebe es immer mehr Menschen mit Behinderungen. Lebensmittelspenden und Socken seien an die Front verschickt worden. „Dieses Mal haben wir Spielzeug von euch bekommen. Dadurch konnten wir unseren kleinsten Landsleuten wieder eine Freude machen“, so Igor Shlonchak weiter.

„Wir sagen allen Dank, die durch ihre Sach- und Geldspenden sowie tätige Hilfe zu dieser tollen Aktion beigetragen haben und uns darüber hinaus unterstützen“, so Dietrich Wohlfarth. Das Engagement für die Menschen in der Ukraine werde der Verein konsequent fortführen. Man sei dankbar für Unterstützung im Sinne von Humanität und christlicher Nächstenliebe, um Menschen in der Ukraine Hoffnung und Lebenshilfe zu bringen.

16 Teams beim Eisstockschießen am Gleisdreieck

Zum 19. Mal organisierte der Waltershäuser SPD-Ortsverein in der Vorwoche das Eisstockschießen in der Eissporthalle des Freizeitzentrums am Gleisdreieck. Mehr als 60 Vertreter aus Unternehmen, Vereinen, den Medien und der Kirchengemeinde mischten sich unter die Wettbewerbslustigen, heißt es in einer Mitteilung des Ortsvereins. Andreas Hellmund, der Vorsitzende der Waltershäuser SPD, strahlte vor Freude, dass viele Neugierige kamen: „Bei unserem Eisstockschießen geht es nicht nur um den Wettkampf auf dem Eis, sondern vor allem darum, dass wir zusammenkommen, uns kennenlernen und unterhalten – diesmal unter dem Motto: Demokratie braucht Demokraten!“

Ein Dank ging an die Stadtverwaltung, die mit ihrer Unterstützung den Abend erst möglich gemacht hatte. Besonders ins Rampenlicht rückte das Team des TMR-Radios, das nicht nur für den sportlichen Wettbewerb am Start war, sondern auch zum wiederholten Male die Tontechnik stellte und sich dabei den zweiten Platz im Endspiel sicherte. Der dritte Platz ging an die „Tenneberg-Ladies“.

Insgesamt wagten sich 16 Teams aufs glatte Parkett am Gleisdreieck, den Wanderpokal konnte das Dreamteam vom Dorfverein Schnepfenthal-Rödichen e.V. mit nach Hause nehmen.

AfD für fairen Wahlkampf in Gotha

Ein Zeichen für einen fairen Wahlkampf möchte die AfD-Fraktion im Gothaer Stadtrat setzen. Ein entsprechender Antrag soll in der Sitzung am Donnerstag, den 14. März, eingebracht werden, teilt Fraktionsvorsitzender Jens Fiedler mit.

„Anlässlich der bevorstehenden Wahlen möchten wir auf die Bedeutung eines respektvollen Umgangs in der politischen Auseinandersetzung hinweisen“, so Fiedler. Es wird appelliert, sich an Regeln des fairen Wettbewerbs zu halten.

Sondersitzung des Waltershäuser Stadtrates

Zu einer Sondersitzung des Stadtrates lädt Waltershausen am Montag, den 18. März, um 19 Uhr ein. Die Sondersitzung soll im Sitzungssaal des Historischen Rathauses stattfinden, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Auf der Tagesordnung steht der Ankauf von Gesellschafteranteilen der Deutschen Gastransport Zwischenholding GmbH und die Vorstellung der Windvorranggebiete im Bereich von Waltershausen und den Ortsteilen.

re, red, red, red