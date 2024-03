Mareike Beetz präsentierte 2015 in der Forschungsbibliothek Gotha die arabische Handschrift „al-Masalik wa al-mamalik des islamischen Gelehrten al-Istakhri , welche die Unesco im Rahmen ihres Programms Memory of the World (MOW) zum Weltdokumentenerbe erklärte. Das Werk „al-Masalik wa al-mamalik“ gilt als eines der bekanntesten geografischen Bücher aus dem 10. Jahrhundert nach Christi Geburt. © Thüringer Allgemeine | Marco Kneise