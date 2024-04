Landkreis Gotha. Ein Motorradfahrer verletzt sich bei einem Unfall im Kreis Gotha. Ein polizeibekannter Dieb geht auf Beutezug in einem Kaufhaus.

Amtsbekannter auf Beutezug im Kaufhaus in Gotha

Am Samstag gegen 10.30 Uhr meldete sich das Kaufhaus in der Kindleber Straße in Gotha bei der Polizei über Notruf und zeigte den Diebstahl von 14 T-Shirts, 5 Paar Socken und einer Halskette an. Das Beutegut hat einen Wert von rund 105 Euro. Der Täter soll mit einer dicken Winterjacke bekleidet gewesen sein, es konnte ein Foto gemacht werden.

Zwei Funkwagen sausten zum Einsatzort und konnten den amtsbekannten 48-Jährigen in der Straßenbahn vorläufig festnehmen. Die entwendeten Gegenstände trug er bei sich.

Leichte Verletzung durch Auffahrunfall in Grabsleben

Freitagabend kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw sowie einem Motorradfahrer in der Ichtershäuser Straße in Grabsleben. Ein 18-jähriger Fordfahrer musste verkehrsbedingt halten. Dabei fuhr ein 33-jähriger KTM-Fahrer mit seinem Motorrad auf und kam zu Fall.

Der Motorradfahrer wurde zur Behandlung seiner leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Mit veraltetem Kennzeichen in Neudietendorf unterwegs

Beamte stoppten am Samstag gegen 13 Uhr in Neudietendorf einen E-Scooterfahrer. Der 36-Jährige fuhr den Polizeiangaben zufolge noch mit einem Versicherungskennzeichen aus 2023 herum. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, und der Mann erhielt eine Anzeige.

