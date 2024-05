Waltershausen. Schloss-Anbau in Schwarzhausen bietet Platz für Schulkinder-Betreuung

In seiner nächsten Sitzung will der Stadtrat von Waltershausen auch über eine weitere Sanierungsmaßnahme im Ortsteil Schwarzhausen abstimmen. Derzeit wird das Alte Schloss für über zwei Millionen Euro saniert und zur neuen Heimstätte des benachbarten Kindergartens umgebaut. Laut Waltershausens Bürgermeister Michael Brychcy (CDU) besteht die Möglichkeit, einen kleinen Anbau am Schloss zu Horträumen für die nahe Emsetal-Grundschule auszubauen. Bisher werden Schulräume für die Hortzeit genutzt.

Als Gesamtbaukosten sind laut Bürgermeister rund 850.000 Euro veranschlagt. Die Stadt rechnet mit einem Eigenanteil von etwa 315.000 Euro. Fördermittel stehen aus dem Bundesprogramm für Ganztagsschulen in Aussicht. Wenn er für die Auftragsvergabe einer Planungsleistung ermächtigt wird, könne die Planung noch in diesem Jahr beginnen, so Brychcy. Mit einem Baubeginn sei allerdings nicht vor Ende 2025 zu rechnen.

Der Stadtrat trifft sich am Montag, 6. Mai, 19 Uhr, zu seiner nächsten Sitzung im Ratssaal des Waltershäuser Rathauses am Markt. Gäste sind zum öffentlichen Teil der Sitzung wie immer eingeladen.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha