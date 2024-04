Landkreis Gotha. Diebe schlagen auf einer Baustelle und bei einer Feuerwehr im Kreis Gotha zu. Ein 72-Jähriger verletzt sich schwer bei einem Verkehrsunfall.

Ein 72-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades ist am Sonntagabend schwer verletzt worden. Der Mann fuhr auf der Landstraße 1029 von Friedrichswerth in Richtung Weingarten. Laut Angaben der Polizei fuhr der Mann in einer Kurve geradeaus und kam anschließend zu Fall. Der 72-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Straße war temporär halbseitig gesperrt.

Diebe stehlen mehrere Geräte von Feuerwehr in Sonneborn

Ein oder mehrere Unbekannte haben in Sonneborn Feuerwehrgeräte im Wert von rund 30.000 Euro gestohlen. Der oder die Täter verschafften sich am vergangenen Samstag Zutritt zu einem Feuerwehrgerätehaus in der Straße „Am Arzbach“. Wie die Polizei mitteilte, wurde unter anderem ein hydraulischer Spreizer gestohlen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Bezugsnummer 0108087/2024 unter 03621/781 124 mit der Polizei Gotha in Verbindung zu setzen.

Mit 182 Sachen durch 100-Zone

Die Polizei führte am Sonntag Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 7 zwischen Tüttleben und Gamstädt durch. Die hier zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h und 60 km/h für Lkw.

Wie die Polizei mitteilte, überschritten 50 Fahrzeuge die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Eine Fahrzeugführerin durchfuhr die Messstelle mit 182 km/h.

Baumaschine von Baustelle in Bad Tabarz gestohlen

Bislang unbekannte Langfinger haben einen Hydraulikhammer in Bad Tabarz gestohlen. Das Fehlen der Baumaschine in der Lauchagrundstraße fiel am Montagmorgen auf. Den Polizeiangaben zufolge muss sich der Hydraulikhammer noch an einem Bagger befunden haben. Der Wert der Beute wird auf rund 4000 Euro geschätzt.

Hinweise zu Aktivitäten auf der Baustelle in Bad Tabarz zwischen Freitag, 26. April, 13 Uhr, und Montag, 29. April, 7 Uhr, nimmt die Polizei Gotha unter 03621/781 124 (Bezugsnummer: 0109309/2024) entgegen.

